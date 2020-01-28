Elazığ diye yola çıkan Ekrem İmamoğlu yine tatilde! Bakın nerede görüldü!
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Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu tatil için gittiği kayak merkezinde aldı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Elazığ’a giden yardımlara göz kulak olması için deprem bölgesine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandala daha imza attı
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Elazığ'a giderek deprem bölgesinde boy gösterip fotoğraf çekilen Ekrem İmamoğlu'nun gösteriş şovu kısa sürdü.
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Deprem bölgesinden alel acele ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk durağı Tunceli’nin kominist başkanı Maçoğlu’nun yanı oldu. İmamoğlu’nun kominist başkanla çekildiği fotoğrafa eleştiri yağmuru devam ederken yepyeni bir skandal daha patlak verdi
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Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha sonrasında soluğu tatil merkezinde aldı.
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Yaptığı tatillerle sürekli gündem olan hatta 'Bana Tatil yapmak da yakışıyor' diyerek milletle dalga geçen Ekrem İmamoğlu fırsatı yine kaza etmedi.
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Erzurum'da lüks bir otelde günlerini geçiren İmamoğlu'nun, tatilcilerle çekildiği fotoğraflar Instagram üzerinden paylaşıldı. Palandökende karın keyfini çıkaran tatilciler Ekrem İmamoğl'nu kayak merkezinde görünce fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler.
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İmamoğlu'yla fotoğraf çekilen vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarının altında ''Yüzünde Elazığ ve Malatya depreminin üzüntüsü ve yorgunluğı belli...'' yazarak gerçeği ortaya çıkardı.
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Sportif ve kayakçı kombini ile tatilin keyfini sürdü.
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KAYAK MERKEZİNDE "KISA TATİL"
Daha sonra da Erzurum'a geçerek Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan İmamoğlu'nun birlikte poz verdiği otel misafirlerinin paylaşımları, Erzurum tatilini ortaya çıkardı.
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ŞEYMA'NIN ABLASI İLE POZ VERDİ
Kayak merkezinde Şema Subaşı'nın ablası Kübra Açıl ile karşılaşan Ekrem İmamoğlu, ricası üzerine kendisiyle de poz verdi.
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BU İLK VAKASI DEĞİL
Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da sular altında kalırken İmamoğlu Antalya'da tatilde çıkmıştı.
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İstanbul'da incelemelerini tamamlamasının ardından İmamoğlu tatiline kaldığı yerden devam etmişti.