Paylaşımı kafa karıştırdı... Aldatma iddiaları doğru mu?

Esmersoy'la evliliğinin ihanet iddiasıyla bittiği konuşulan Suyabatmaz'la İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Enstitüsü mezunu Mirel Okumuş'un ABD buluşmasındaki bu detay ise "Yoksa dedikodular doğru mu?" dedirtti.