Polislere saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir adam bıçakla polislere saldırdı. Olayda saldırgan etkisiz hale getirilirken, 4 polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı.
AFP'de yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi, polis memurlarına bıçakla saldırdıktan sonra vurularak öldürüldü.
Olayda 4 polis memurunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.
Saldırı sonrası çevredeki metro istasyonu geçici olarak kapatıldı.
Olayın bir terör girişimi olup olmadığı ise açıklanmadı.