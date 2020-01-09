Papa Francis'ten rahibeye kutsal öpücük!
Geçtiğimiz hafta kendisini çekiştiren kadının eline attığı tokatla gündemi sarsan Katolik mezhebinin ruhani lideri Papa Francis, bu kez de bir rahibeyi öpmesiyle gündeme geldi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, haftalık ayin öncesinde toplanan kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi.
'ISIRMAYACAĞINA SÖZ VERİYOR MUSUN?'
Papa'ya, geçtiğimiz hafta yaşadığı olayın ardından imajını düzeltmek için fırsat doğdu. Francis de bu pası geri çevirmedi.
Francis'e yaklaşan rahibe, “Bir öpücük Papa!” diye bağırdı
Bu isteğe yanıt veren Papa, “Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?” ifadelerini kullandı.
RAHİBE DE PAPA DA İSTEDİĞİNİ ALDI
Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.
Papa böylece yılbaşı arifesinde kalabalık içindeki bir kadının eline vurmasıyla oluşan ve özür dilemesine kadar giden kötü imajı da tersine çevirmiş oldu.