Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi

'MERYEM İLK GÖZ AĞRIM, ONU ÖLMEDEN GÖMER MİYİM?' Hava Palu ise kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben Tuncer'e yardım etmedim. Meryem, benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer'in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın.