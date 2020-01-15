Özel kreşte korkunç ihmal! Minik Mukaddes yaşam savaşı veriyor
"KIZIMI ÇEKİŞTİREREK LAVABOYA GÖTÜRÜYOR" Akar, "Kızım, 12 Kasım Salı günü feci bir ihmal kurbanı olmuştur. Videolara bakıldığında, ihmalin ne kadar korkunç olduğu ekrana geliyor. Emniyetin araştırmalarına göre kızıma ilk önce öğretmen Hatice Timur tarafından kutunun içerisinden bir şey yediriliyor. Aradan bir saat geçtikten sonra başka bir oyun odasında kızım boğazındaki cismi çıkarmakla mücadele ederken, sorumlu öğretmen ise telefonla konuşuyor. Telefon ihmalinden dolayı kızımın çırpınmasını arkadaşları görüyor ve öğretmeni dürtüyorlar.
Öğretmenin elindeki telefonu bırakarak ilk yardım müdahalesinde bulunması gerekiyordu. Ama tam tersi kızımı çekiştirerek lavaboya götürüyor ve orada zorla kusturuyor. Bu da doktorların dediğine göre orada yarım saat bekletmiş. Ardından TEDAŞ ekipleri tarafından kızım hastaneye götürülmüş. Bu da ihmalin ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Benim kızımın başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Tabi kaza da olabilir, insanoğludur hata da yapabilir ama videoyu izledikten sonra olayın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha anladım" dedi.
"UYGUN BİR HASTANEYE GÖTÜRÜP TEDAVİSİNE BAŞLAYACAĞIZ" Kızının 12 Kasım'dan beri hiçbir ilaca cevap vermediğini dile getiren Akar, "Kızım şu anda Azrail'le resmen savaşıyor. Kızım doktorların deyişine göre kurtulsa dahi yüzde 95 bitkisel hayata girecek. Kızımı koşarak kreşe teslim ettik, ölü olarak bize teslim ettiler. Şu anda Hakkari Valiliği, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile Van Sağlık İl Müdürlüğü bu konuda yoğun çaba sarf ediyorlar. İnşallah durumlar elverişli olursa, uçak ambulans ayarlayıp kızımı uygun bir hastaneye götürüp tedavisine başlayacağız. Ama kızımın bilinci bir daha geri gelmeyecek ve kızım ömür boyu bakıma muhtaç olacak.
Yeryüzünde sadece bu kızım vardı. Ömür boyu çocuksuz olarak hayatımıza devam edeceğiz. Bu anlamda tüm yetkililerden bizlere yardımcı olup, suçluların bir an evvel cezalandırılmalarını istiyorum. Kimse bu durumu farklı bir yere çekmesin. Allah'a şükür maddi durumumuz çok iyi. Bu anlamda bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Başkalarının çocuğu da bu duruma düşmesin diye benim tek istediğim bunların cezalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.
"POLİS MERKEZİNE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUM" CİMER başta olmak üzere Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne talimat verdiğini vurgulayan Akar, "Şu anda olay soruşturma aşamasında olup bende olaydan 20 gün sonra Van'ın Edremit ilçesindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.