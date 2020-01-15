Özel kreşte korkunç ihmal! Minik Mukaddes yaşam savaşı veriyor

Öğretmenin elindeki telefonu bırakarak ilk yardım müdahalesinde bulunması gerekiyordu. Ama tam tersi kızımı çekiştirerek lavaboya götürüyor ve orada zorla kusturuyor. Bu da doktorların dediğine göre orada yarım saat bekletmiş. Ardından TEDAŞ ekipleri tarafından kızım hastaneye götürülmüş. Bu da ihmalin ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Benim kızımın başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Tabi kaza da olabilir, insanoğludur hata da yapabilir ama videoyu izledikten sonra olayın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha anladım" dedi.