Özcan Deniz ile Feyza Aktan ayrılığının nedeni ortaya çıktı!
1 / 10
Haziran ayında boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı.
2 / 10
Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı Feyza Aktan'ı rahatsız etti.
3 / 10
Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar her şeyde güzel oyuncuyu taklit etmesi de iddiaları güçlendirdi.
4 / 10
Özcan Deniz bitmeyen hayranlığı için çift destek almaya karar verdi. Evlilik terapistine giden çift, başarılı olamayınca ayrılık kaçınılmaz oldu.
5 / 10
Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldığında ilk mesaj atan kişi Özcan Deniz olmuş ve eski rol arkadaşına "her zaman yanındayım" demişti.