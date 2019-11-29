Özcan Deniz ile Feyza Aktan ayrılığının nedeni ortaya çıktı!

Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar her şeyde güzel oyuncuyu taklit etmesi de iddiaları güçlendirdi.