Gizemli Fransız rolünde

Gizem Karaca Mahsusa’ isimli sinema filminde Gökhan Keser ile birlikte kamera karşısına geçecek.
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Osmanlı İmparatorluğunun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği “Mahsusa” filminin başrolünde Gökhan Keser oynayacak. Keser’in partneri Fransız Clarette’yi ise güzel oyuncu Gizem Karaca hayat verecek.
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vlendikten sonra İzmir’de çiftlik hayatı yaşayan oyuncu Gizem Karaca’nın projesi belli oldu. Güzel oyuncu, Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği “Mahsusa” filminde başrol oynayacak.
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Yapımda Fransız Clarette’yi oynayan Karaca’ya Gökhan Keser eşlik edecek. Yapımcılığını UNC, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı filmin oyuncuları önceki gün okuma provalarında bir araya geldi.