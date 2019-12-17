Oyuncu Fatma Girik: Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim
Fatma Girik, AA muhabirine, çok küçük yaşlarda başladığı sinema sektöründe çok ilerlediğini söyledi. Oynadığı birçok filmin kasetine sahip olduğunu, zaman zaman evinde izlediğini ifade eden Girik, televizyonda yayınlanan filmlerini Türkiye'de milyonlarca insanla aynı anda izlemenin kendisine daha büyük keyif verdiğini dile getirdi.
Oynadığı filmlerin halen hafızasında yer aldığını vurgulayan Girik, şöyle konuştu: "Eski günleri çok özlüyorum ama 'Film olsa da oynasam.' demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem. Ben aslında yürümek istiyorum. Birbirine çok yakın üç ayrı ameliyat geçirdim. Ayağıma protez takıldı, beyin ameliyatı geçirdim. Tamamen iyileşemedim. Allah'tan bir hasar kalmadı."
Girik, artık mankenler veya güzel kızların dizi ve film projelerinde yer aldığına dikkati çekerek, "Tabii ki projelerde yer alacaklar. Genç insanların önünü kesmek bana göre değil. Bırakın onlar da yapsın. Yapa yapa öğrenecekler. Türkiye'de sinema sektöründe çok iyi projelere imza atıldığını düşünüyorum. Zaman zaman yeni filmleri de izleme şansım oluyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever. Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğunu çok beğeniyorum." dedi.
Bodrum'un kendisine çok iyi geldiğini anlatan Girik, "Arkadaşlarım çok hayırlı. Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray hepsi arka arkaya telefon açtılar ve doğum günümü kutladılar. Çok mutlu oldum. Zaten sürekli konuşuyoruz, İstanbul'da da birlikte oluyoruz. Türkan bizi toplayacak bir yere, yemek yiyip sohbet edeceğiz." diye konuştu.