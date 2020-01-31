Deren Talu'dan samimi açıklamalar: Filmde öpüştüm ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım

O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor" dedi.