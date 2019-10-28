Güzel oyuncu Burcu Biricik "Feride" filmine konuk oyuncu oldu
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Oyuncu Burcu Biricik rol aldığı Kuzgun dizisinin finalinin ardından sürpriz bir rol ile sevenlerinin karşısına çıkacak.
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Barış Arduç'la rol aldığı Kuzgun dizisi final yapan Burcu Biricik ocak ayında seyircisiyle buluşacak komedi filmi Feride’ye konuk oyuncu oldu.
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Filmin senaryosunu da kaleme alan yakın arkadaşı Zeynep Çamcı’ya sürpriz yapan başarılı oyuncu, bir moda ikonunu canlandırdı.
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Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride’nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan film, gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini seyirciyle buluşturacak.
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Yapımcılığını UNG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı’nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor