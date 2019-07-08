ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar

ÖTV indiriminin bitmesinden sonrası ikinci elde oluşan son fiyatları yerinde görmek üzere 7 Temmuz Pazar günü Kartal Açık Oto Pazarı’nı ziyaret ettik. Sabah erken saatlerde gittiğimiz pazar yerinin hareketlenme saatleri 09:30 ile 10:30 saatleri arasını buldu. Bu saatler arasında pazara giriş yapan otomobillerin ilk fiyatlarını sizin için tek tek dolaşarak fotoğrafladık. Bu ziyaretimiz, birkaç hafta önce gittiğimiz Kartal’daki ilk fiyatların ÖTV sonrası yüzde 5 civarında yukarı hareketlendiği izlenimini verdi. Bununla birlikte geçen haftalarda olduğu gibi ulaştırma otomobilimize yapılan satın alma teklifleri, pazarın hala canlı olduğunun göstergesi oldu.