Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten İzmir'e seyretmekte olan Mustafa Bozkurt idaresindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye ve Adana Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.