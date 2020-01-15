Uyurken kaçırdığı idrar hayatına mal oldu

"BATTANİYESİNE İDRAR KAÇIRDIĞI" Ölen Mehmet Akan'ın torunu Mehmet Akan dedesinin prostat sorunu olduğunu belirterek, "Battaniyesine idrar kaçırdığı, bu yüzden dolayı da elektrik kontağı oluşup yangın çıktığı düşünülüyor. Dedemde prostat vardı. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyordu" şeklinde konuştu. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.