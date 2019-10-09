Onur Akay'dan ilginç iddia... "Evlendiği adama önce babam, sonra kocam dedi!"
1 / 19
Oyuncu Meltem Miraloğlu, ATV'de yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı oynadığı 'çocuk gelin' rolüyle adından söz ettirmişti. Ses sanatçısı Onur Akay, dizilerden teklif gelmeyince ABD'ye giden genç oyuncunun 80 yaşındaki Amerikalı bir adam ile evlendiğini duyurmuştu. Akay, şimdi de Miraloğlu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
2 / 19
Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.
3 / 19
'2.Sayfa' programının haberine göre, Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.
4 / 19
Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle alakalı şu açıklamalarda bulundu:
5 / 19
Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.
6 / 19
'2.Sayfa' programının haberine göre, Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.
7 / 19
Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle alakalı şu açıklamalarda bulundu:
8 / 19
"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın evet der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın."
9 / 19
Canlı yayına telefonla bağlanan Onur Akay ise gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu:
10 / 19
O kadar ilginç olaylar var ki bugün ilk defa anlatacağım. Meltem açıklama yapmış aşk demiş ama önce evlendiği adama babam dedi sonra kocam dedi. Chicago eyaletinde bulunuyor Meltem. O eyalette evlat edinme olayları çok görülüyor. Patrick önce evlat ediniyor Meltem'i ve Meltem öyle seviniyor ki Patrick'i herkese babam diye tanıtıyor. Sürekli sarılıyormuş öpüyormuş hatta herkes uyarmış Meltem'i "Bu kadar sarılma öpme" diye.
11 / 19
Ve Patrick ona aşık olup evlenme teklifi etmiş. Önce Meltem uyuyakalıyor nikah günü ve nikahı kaçırıyorlar. Sonra 2. kez nikah günü alıyorlar ve kimse onlara şahitlik yapmak istemiyor. Meltem o kadar olaylı gitmiş ki oraya, Patrick oğlunu arayarak bir kardeşin oldu demiş.
12 / 19
Meltem, deli gibi Amerikan vatandaşı olmak istiyormuş, Green Cart almak istiyormuş. Orada Türklerin oturduğu bir yere yerleşmiş. Garsonluk yapmış ve bulaşık bile yıkamış.
13 / 19
Önce bir Türk erkeğine aşık olmuş ama o adam onu kıskanmış ve darp etmiş. Hatta burnunu kırmış. Polis gelmiş o adamı götürmüş ve Meltem o adamdan şikayetçi olmamış o kadar çok seviyormuş ki o adamı. Kamu davaları devam ediyor hatta.
14 / 19
Patrick'le arkadaşımızın evinde tanışmışlar, Patrcik onun burnu kırıldığını ve yaşadıklarını duyunca "Evlat edinmek istiyorum" demiş. Patrick'in maddi durumunun iyi olduğunu duydum. Okuldan arabayla gelip onu alıyormuş hatta.
15 / 19
Meltem, "Beni öldürseler uçağa bindiremezler, Türkiye'ye geri dönmem" diyormuş hep. Ailesine nikahtan sonra mesaj atmış. Ailesinin bu kadarını bildiğini sanmıyorum. O filmde giydiği gelinlik için prova denemelerine gittiğinde bile "Bu tarz şeyler benim ve ailem için ters" demiş.
16 / 19
İlginç bir olay daha yaşamış Meltem. Orada bir psikolog varmış o adam da Meltem'e aşık olmuş. Meltem ona evlenme teklifi etmiş ama psikolog bunu kabul etmemiş. Sonra Meltem Patrick'le evlenirken bu adamın nikah şahidi olmasını istemiş.