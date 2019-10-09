Onur Akay'dan ilginç iddia... "Evlendiği adama önce babam, sonra kocam dedi!"

O kadar ilginç olaylar var ki bugün ilk defa anlatacağım. Meltem açıklama yapmış aşk demiş ama önce evlendiği adama babam dedi sonra kocam dedi. Chicago eyaletinde bulunuyor Meltem. O eyalette evlat edinme olayları çok görülüyor. Patrick önce evlat ediniyor Meltem'i ve Meltem öyle seviniyor ki Patrick'i herkese babam diye tanıtıyor. Sürekli sarılıyormuş öpüyormuş hatta herkes uyarmış Meltem'i "Bu kadar sarılma öpme" diye.