Valide Han'daki uyanık! Günlük 3 bin lira...

VERGİMİ ÖDÜYORUM Parayla selfie çekilen kaçak yapının sahibi, Büyük Valide Han Yapım ve Organizasyon Şirketi'nin patronu Harun Reşit Göktaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben burayı bütün insanların gelip bir soluk alabileceği, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir yer olarak düzenledim ve 3.5 yıl işlettim. Ruhsat vermediler. Onlarca kez usulsüz mühürleme yaptılar. Şimdi bir prodüksiyon şirketi olarak burada vergi ödeyerek bu işi yapıyoruz, yine belediye engel oluyor. Soruyorum, bu çevrede vergi veren kaç işyeri var? Kaçının ruhsatı var?"