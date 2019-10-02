Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek?
17 Ağustos 1999 Gölcük depremi hem İstanbul'u hem Kocaeli'yi hem Yalova'yı hem Sakarya ilçelerini etkiledi. Ardından yaşanan 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de binlerce vatandaş hayatını kaybederken Silivri'de yaşanan son deprem, İstanbullular arasında panik yarattı. Merkez üssünün Silivri olduğu depremin ardından hazırlanan rapora göre fay hattına yakın olmasından dolayı Fatih ilçesi, olası depremde en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Depremde en az zarar görecek ilçeler hangileri? İşte o rapor...
FAY HATTINA YAKIN İLÇELERE ÖNCELİK VERİLDİ
11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.
11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.
Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.
FAY HATTINA YAKIN İLÇELER
Son olarak 5,8'lik deprem sonrası gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylükdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.
Son olarak 5,8'lik deprem sonrası gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylükdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.
Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulundu. Öte yandan, yaşanması muhtemele depremler ile ilgili de uyarılarda bulunan Hoogerbeets, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiklerini vurguladı.
Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa.
Öte yandan ünlü deprem kahini beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Öte yandan ünlü deprem kahini beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa.
Öte yandan ünlü deprem kahini beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Öte yandan ünlü deprem kahini beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde.
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde.
"8 ŞİDDETİNDE DEPREM BEKLEMİYORUZ"
Tek bir uzunlukta fay hattının olmadığını kaydeden Üşümezsoy, iddia edildiği gibi İstanbul'da gerçekleşen depremlerin, büyük depremin habercisi olmadığını net dille ifade etti. Birçok deprem uzmanının özeleştiri yapmadan yeniden açıklamalar yaptıklarını kaydeden Üşümezsoy, 8 şiddetinde bir depremin İstanbul'da beklenmediğini vurguladı.
Tek bir uzunlukta fay hattının olmadığını kaydeden Üşümezsoy, iddia edildiği gibi İstanbul'da gerçekleşen depremlerin, büyük depremin habercisi olmadığını net dille ifade etti. Birçok deprem uzmanının özeleştiri yapmadan yeniden açıklamalar yaptıklarını kaydeden Üşümezsoy, 8 şiddetinde bir depremin İstanbul'da beklenmediğini vurguladı.
HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoyİstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili yapılan yorumların çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Marmara'daki hatlarla ilgili bariz hataların yapıldığını söyleyen Prof. Üşümezsoy, sorumluluktan uzak açıklamaların halkı paniklettiğini de sözlerine ekledi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoyİstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili yapılan yorumların çoğunun asılsız olduğunu belirtti. Marmara'daki hatlarla ilgili bariz hataların yapıldığını söyleyen Prof. Üşümezsoy, sorumluluktan uzak açıklamaların halkı paniklettiğini de sözlerine ekledi.
Deprem sonrası halkın gerilmesinin temel nedeninin bilimsellikten uzak açıklamalar olduğunu kaydeden Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra '8.1 şiddetinde deprem olacak' dediler. Birçok deprem uzmanı halkı yanlış yönlendirdi. Bugün halen hiçbir özeleştiri yapmadan ekranlarda boy gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.