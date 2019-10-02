Olası İstanbul depreminden en çok hangi ilçe etkilenecek?

İstanbul'da çok büyük bir depremin olmayacağını vurgulayan Prof. Üşümezsoy, "Silivri çukurunda daha büyük bir deprem olmaz. Kumburgaz'a doğru giderse bu 6.5'lere neden olabilir. Bu depremin artçıları 5 şiddetinde olur" ifadelerini kullandı.