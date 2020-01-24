Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin barışıyor mu?

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin 5 yıl aşk yaşamış, geçtiğimiz yıl ekim ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Oğuzhan Koç, Instagram sayfasından Yağmur Tanrısevsin ile olan tüm fotoğrafları jet hızıyla silmişti. 5 yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla bitiren Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına kaçamak yanıt geldi. İşte Oğuzhan Koç’un o soru karşında verdiği cevap…