Oğulcan Engin'den flaş Ebru Şahin açıklaması!

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin galası dün akşam yapıldı. Galaya katılanlar arasında Oğulcan Engin de vardı.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin galası dün akşam Zorlu PSM'de yapıldı. Galaya katılanlar arasında Oğulcan Engin de vardı. Engin, Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ile aşk yaşadığı şeklinde çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi
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Oğulcan Engin, oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
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"Annem o kadar çok açıklama yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim.
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'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz.
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Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu.