Öğrencilerin maskotu Fındık köpek kurtarılamadı! Fındık köpek ile ilgili haber duyanları üzdü

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntüleri ile kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Fındık Köpek ile ilgili gelen son dakika haberine göre, gençlik hastalığına yakalanan yavru köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi. AA tarafından geçilen haberde, yavru köpeğin gençlik hastalığına daha fazla dayanamadığı, yaklaşık 3 hafta süren yaşam mücadelesinde yenik ayrıldığı bilgisi yer aldı. Bilindiği üzere Fındık köpek, Tokat’ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyünde yer alan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu müdürü ve bir öğretmeni tarafından mezarlıkta bulunmuş, okula getirildikten sonra kısa süre içerisinde öğrencilerin ilgi odağı olmuş. İşte Fındık köpek ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…