Öğrencilerin maskotu Fındık köpek kurtarılamadı! Fındık köpek ile ilgili haber duyanları üzdü
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntüleri ile kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Fındık Köpek ile ilgili gelen son dakika haberine göre, gençlik hastalığına yakalanan yavru köpeğin hayatını kaybettiği belirtildi. AA tarafından geçilen haberde, yavru köpeğin gençlik hastalığına daha fazla dayanamadığı, yaklaşık 3 hafta süren yaşam mücadelesinde yenik ayrıldığı bilgisi yer aldı. Bilindiği üzere Fındık köpek, Tokat’ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyünde yer alan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu müdürü ve bir öğretmeni tarafından mezarlıkta bulunmuş, okula getirildikten sonra kısa süre içerisinde öğrencilerin ilgi odağı olmuş. İşte Fındık köpek ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…
Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin adeta maskotu haline gelen Fındık köpek, hayatını kaybetti. Okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle herkesin sempatisini kazanan Fındık köpek, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı gençlik hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Yavru köpek, bu ölümcül hastalığa yenik düştü. Tedavi süreci Ankara'da sürdürülen Fındık, engelli köpeklerin de rehabilite edildiği bir klinikte karantinada tutuluyordu. İşte Fındık köpek son dakika haberi ve detayları…
FINDIK KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞINA YENİK DÜŞTÜ Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen "Fındık" isimli köpek, yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle öldü. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fındık'ın gençlik hastalığına daha fazla dayanamadığını belirtti.