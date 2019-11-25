Ocak ayında memura çifte kazanç! 2020 Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Ocak'ta memurlara yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı bekleniyor. Peki bu oranlarla en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2 çocuklu memurun aile yardımı ne kadar olacak?