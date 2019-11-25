Ocak ayında memura çifte kazanç! 2020 Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?
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Milyonlarca memur Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. Ocak'ta memurlara yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı bekleniyor. Peki bu oranlarla en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2 çocuklu memurun aile yardımı ne kadar olacak?
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Ocak'ta memurların maaşı ve aile yardımı artacak. Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.
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Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara yüzde 1.82 fark oluşacak.
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Ocak zammı da bu durumda yüzde 5.82'ye ulaşacak. Tahmin gerçekleşirse, aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 528 liraya ulaşacak. Bu artışla aile yardımı da yükselecek.
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Eş yardımına ayrıca bir artış da yeni göstergeden gelecek. Eş yardımı 295,47 liradan 333,03 liraya, çocuk yardımı 73,24, üstü için 36,62 liraya çıkabilecek.
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Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre 479,51 liraya yükselecek.