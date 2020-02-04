Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası

Türkiye otomobil pazarında bahar havası devam ediyor. Geçtiğimiz yılın son döneminde toparlanan satışlar 2020 ile birlikte adeta uçuşa geçti. 2019'da 10 bin 979 adet satış yapılan ocak pazarında bu sene 22 bin 16 adetlik satış gerçekleştirildi. Peki bu satışta ilk 10'da hangi markalar yer aldı? Ocak 2020'de en çok satış yapan 10 markayı sizler için derledik. TM Dijital Haber Merkezi



2020 yılına "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtımının verdiği heyecanla giren Türkiye'nin otomobil piyasasından da güzel haberler geliyor. Ocak 2020'yi geçtiğimiz seneye göre iki kattan fazla satışla kapatan markaların yıl sonunda 575-625 bin aralığında satış yapması bekleniyor. 2020'nin ilk günlerinde en çok satış yapan 10 markayı sizin için derledik.