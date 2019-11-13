Nusret'le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi

Diğer müdürler de bizim üstümüze gelmeye başladı. "Buradan çıkarsan bu parayı kazanamazsın tarzı" konuştular."Bak senin için sonuçları kötü olacak" tarzı tehditler almaya başladım.İstediğiniz davayı açın Amerika'nın en iyi avukatları bizde hiçbir şey alamazsınız. Bizim paramız var bize bir şey olmaz."