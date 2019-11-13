Nusret'le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi
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Tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, New York’taki et lokantasında çalışan 4 garsonla mahkemelik olmuştu.Dün '2.Sayfa' programının ulaştığı garsonlardan biri olay yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. O garsonlardan bir diğeri ise bugün '2.Sayfa'ya telefonla bağlandı ve yeni iddialarda bulundu.
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Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş ‘Bahşişlerimize el koydu, bize mobbing uyguladı, sonra da haksız yere işten çıkardı’ iddiasıyla Nusret Gökçe’ye dava açmıştı.
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Dün '2.Sayfa' programının ulaştığı o 4 garsondan biri ise şu açıklamada bulunmuştu:
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Sadece ve sadece garson komi yani serviste emeği geçen kişiler alabilir.Her çalıştığımız yerde de böyle olmuştur bu.Ama çok basit şeyleri söylüyoruz. Tipleri açıklar mısınız? Günde 30 bin dolar, 40 bin dolar tiplerden bahsediliyor.
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Önce geçiştirdiler,"Açıklayacağız şöyle böyle". İş ilerleyince tehdide dönmeye başladı müdürler tarafından.Bu süreçte de bazı arkadaşlar çoğunluk geri adım attı.İşini kaybetme korkusu yaşadı. Çoğu Türk çalışanların. O yüzden geri adım attı. Biz de atmadık. Hakkımızı aramaya devam ettik.
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Diğer müdürler de bizim üstümüze gelmeye başladı. "Buradan çıkarsan bu parayı kazanamazsın tarzı" konuştular."Bak senin için sonuçları kötü olacak" tarzı tehditler almaya başladım.İstediğiniz davayı açın Amerika'nın en iyi avukatları bizde hiçbir şey alamazsınız. Bizim paramız var bize bir şey olmaz."
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Bugün ise o garsonlardan bir diğeri yeni iddialar ortaya attı. İşte o garsonun açıklamalarından satır başları... Yaşadığımız süreç New York standartlarının çok dışında. Biz inanılmaz gurur duyduk Nusret'in New York'a gelmesinden.
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Biz bu işi senelerdir yapıyoruz ben şahsen 14 senedir buradayım.. Biz Nusret'in buraya geleceğini duyunca "Ona yardım edelim" dedik.
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Bahşiş tamamen garsona aittir. Dükkanın günlük cirosu 100 bin dolar bunun 20 bin doları bahşiş. 20 bin dolar 30 bin dolar bahşiş aylık 5 bin TL gibi bir fiyat oluyor. New York'ta 12 mekanda çalıştım.
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Bunlar New York standartlarına uymuyor. Amerika'da bahşiş demek bizim maaşımız demek. 16 kişi davalı Nusret'le.Biz bahşişi sormaya çalıştığımızda Nusret'le olaylar farklı gelişti.
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Toplantılarda "Amerika'nın en iyi avukatları bizde bize bir şey olmaz" dediler. Bahşiş havuzunu soran insanlar olduğumuz için zorlandık. Arkadaşımı sadece limona elle dokundu diye işten çıkardılar. 6 saat çalışan arkadaşıma yemek yedi diye uyarı verdi.
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Bunu kendi kulağımla duydum Nusret bir arkadaşımıza "Sen ne okudun?" diye sordu o da "İşletme" diye cevap verince küfür etti.
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Ben tam masayla ilgilenirken benden ayakkabılarını getirmemi istedi. Nusret kendini böyle bir şekle bürüyor. Ben patronum gibilerinden.
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Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu.
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Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda" Maymun gibi hareket etmeyin" diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki "Maymun gibi davranmayın"