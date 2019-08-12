Nusret ve Mancini Mykonos'ta buluştu
Ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve eşine Mykonos'ta sürpriz yaptı.
Nusret Gökçe’den, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve eşine Mykonos'ta sürpriz karşılama.
Hürriyet’in haberine göre, ünlü restoran zinciri sahibi, Roberto Mancini ve eşini Yunan adasında karşıladı.
Gökçe'nin, Mancini çiftine, objektiflere doğru bakmaları yönünde işaretler yapması dikkat çekti.
Galatasaray'ın eski hocası Mancini ile Gökçe, ilk olarak İstanbul'da tanışmıştı.
Arjantinli ünlü futbolcu Sergio Aguero da Dubai'deki buluşmada yer almıştı.