Nusret günlük cirosunu Elazığ'a gönderiyor
Elazığ depremi sonrasında bir günlük gelirini depremzedelere bağışlayacağını söyleyen sosyete kasabı Nusret Gökçe, günlük cirosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası birçok ev hasar gördü.
Yaşanan doğal afet sonrası Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı.
Ünlü kasap Nusret Gökçe ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de 5 restoranının bir günlük cirosunu Elazığ'daki depremzedelere göndereceğini söyledi.
1 MİLYON 22 BİN TL GÖNDERECEK
Bugün Instagram hesabından yıllar önce bulaşıkçılık yaptığı günlerden bir fotoğraf paylaşan Nusret Gökçe, dün dükkanlarının 1 milyon 22 bin TL ciro yaptığını duyurdu.
Gökçe açıkladığı tüm miktarı deprem sonrası dışarıdan kalan vatandaşlarımıza gönderecek.