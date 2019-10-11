Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı

Mardin Nusaybin'de basın mensuplarının bulunduğu bölgeye Kamışlı'dan PKK/YPG'li teröristler tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Saldırıda iki gazeteci yaralandı. 40 dakika sonra ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Gazetecilerin restoranı tahliye ettiği sırada teröristler tekrar keskin nişancı ateşi açtı.