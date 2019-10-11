Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı
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40 DAKİKA SONRA İKİNCİ SALDIRI
Güvenlik güçleri tarafından restorandan gazeteciler tahliye edildiği sırada, PKK/YPG'li teröristler tarafından tekrar keskin nişancı ateşi açıldı.
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Mardin Nusaybin'de basın mensuplarının bulunduğu bölgeye Kamışlı'dan PKK/YPG'li teröristler tarafından keskin nişancı ateşi açıldı. Saldırıda iki gazeteci yaralandı. 40 dakika sonra ikinci bir saldırı daha gerçekleşti. Gazetecilerin restoranı tahliye ettiği sırada teröristler tekrar keskin nişancı ateşi açtı.
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Nusaybin'de çok sayıda Türk basın mensubunun kaldığı otelin restoranına, Suriye'nin Kamışlı tarafından keskin nişancı ateşi açıldı.
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Restoranın camları kırılırken şarapnel parçaları duvarlara saplandı. Açılan ilk ateş sonrası iki gazeteci hafif şekilde yaralandı.Olay yerinde uluslararası basındanda mensupların bulunduğu 20 gazetecinin olduğu belirtiliyor.
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HAREKET ETTİKLERİ ANDA ATEŞ AÇIYORLAR
Gazeteciler, olay yerinde hareket ettikleri anda yine silah seslerinin duyulduğu bildirirken, ateş açan teröristleri net olarak gördüklerini belirttiler.
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Yaralı kameraman yaptığı açıklamada, "Görüntü çektiğim anda kurşun sesleri duyduk. Kurşunlar camı parçaladı, bir cam parçası elime geldi" ifadelerini kullandı.