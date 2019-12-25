10 Yıldır nişanlıydı! Nuri Alço evleniyor!

Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço 10 yıldır nişanlı olduğu Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında evleniyor.
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2. Sayfa'da yer alan habere göre Yeşilçam'ın efsane kötü adamı Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu ile evleniyor.
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'Şuursuz Aşk' filminin galasına katılan çift evlilik ne zaman sorusuna 2020 yılının ortalarında cevabını verdi.
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Önceki aylarda Nuri Alço'nun nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilmiş çift bu iddiaları kesin bir dile yalanlamıştı. İddiaların tekrar hatırlatılması üzerine Alço, "Böyle bir durum söz konusu değil. Kadın denilince akla anne gelir. Annelere de asla el kalkmaz" açıklamasını yaptı.
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Sadece bir defa evlilik yaptığı bilinen Nuri Alço için şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Şarkıcı Fulden Uras 2.Sayfa programına bağlanarak Nur Alço ile anneannesinin evlendiğini açıkladı.
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Uras evlilikle ilgili şu detaylara yer verdi:
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"Anneannem Nuri Alço'yu tanıdığında Nuri Eskişehir'de ilaç teknikeriydi. İstanbul'a gelme sebebi de benim anneannem. Aralarında yaş farkı var. Nuri Alço benim annemle yaşıttı. Ben çocuktum evlendiklerinde. Benim anneannem dünya görüşü çok açık, 1974 yılında mavi gelinlik giyecek kadar modern bir kadındı. Ben genç kız olduğumda Nuri Alço hala anneannemin eşiydi.
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Anneannemin vefat ettiği gün Nuri Alço'yu aradık. Belki gelmek ister diye. Telefona abisi çıktı. 'Nuri By-Pass oldu' dedi. Benim anneanne çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse o da bu evliliği kabul edecek. inkara gerek yok, fotoğraflarla ortada her şey."