10 Yıldır nişanlıydı! Nuri Alço evleniyor!

Anneannemin vefat ettiği gün Nuri Alço'yu aradık. Belki gelmek ister diye. Telefona abisi çıktı. 'Nuri By-Pass oldu' dedi. Benim anneanne çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse o da bu evliliği kabul edecek. inkara gerek yok, fotoğraflarla ortada her şey."