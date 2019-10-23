Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda yeni nesil rapçilere yönelik yaptığı 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen Norm Ender hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulacak cinsten. Zira Mekanın Sahibi adlı şarkının hem müziğinin hem de klibinin çalıntı olduğu iddia ediliyor. Şarkılar arasındaki benzerlik hayli şaşırtıcı. Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen 'Work My Move' adlı parçadan alıntı olduğu iddialar arasında...