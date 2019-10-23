Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!
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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda yeni nesil rapçilere yönelik yaptığı 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen Norm Ender hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulacak cinsten. Zira Mekanın Sahibi adlı şarkının hem müziğinin hem de klibinin çalıntı olduğu iddia ediliyor. Şarkılar arasındaki benzerlik hayli şaşırtıcı. Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen 'Work My Move' adlı parçadan alıntı olduğu iddialar arasında...
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MEKANIN SAHİBİ, HIRSIZ ÇIKTI
Rap müzik dünyasına iki yıl aradan sonra 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla geri dönüş yapan Norm Ener, uzun süre konuşulmuş, yeni şarkısıyla beğenileri toplayarak dikkat çekmişti. Ender, şimdilerde ise skandal bir iddia ile gündeme geldi.
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Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederek başarı sağlayan Norm Ender, yeni parçasıyla Ezhel, Ben Fero gibi isimlere göndermeler yapmış, rap savaşlarının başlamasına neden olmuştu. Rap dünyasını karıştıran Ender hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı da karıştırdı.
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Mekanın Sahibi klibi, Youtube'da 100 milyondan fazla izlenirken dünya çapında konuşulur hale geldi. Norm Ender'in şarkısıyla ilgili beklenmedik iddialar sosyal medyayı salladı.
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Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekti. Şarkının girişindeki benzerlik dikkatlerden kaçacak cinsten değil.
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'KLİP DE ÇALINTI'
Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in Türkiye'deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD'li rapçi Travis Scott'ın 'beibs in the trap' klibiyle de büyük benzerlik taşıyor
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KİLLA HAKAN: YALANCISIN, RESMEN ORTAYA ÇIKTI ŞU ANDA
Şarkının çalıntı olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan'dan videolu açıklama geldi.
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Killa, "Sen resmen yalancısın, sahtekarsın, resmen ortaya çıktı şu anda. Bunu artık kendim de gördüm. Sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, para verip, algı operasyonu düzenledin" dedi.