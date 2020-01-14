Ölü ve yaralılar var! Gece yarısı facia

Yangının çıktığı andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini anlatan Şahin, "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı." dedi.