Nez'in sapık hayranıyla başı dertte: Seni kimseye yar etmem
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Şarkıcı Nez, sosyal medyadan 'Benim olacaksın, seni kimseye yar etmem' diye mesajlar atan kişiyi şikayet etti.
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Daha önce her yerde kendisini takip eden başka bir sapık hayranıyla da davalık olmuştu.
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Şarkıcı Nez'in başı yine bir hayranıyla dertte! Nez, bir takipçisinin sosyal medyada kendisine "Benim olacaksın, seni başkasına yar etmem" şeklinde mesajlar attığını, mesajların artarak devam ettiğini ve çok korktuğunu söyledi.
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MESAJLARI GÖSTERDİ
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İstanbul Adliyesi'ne giden Nez, tacizci hayranın kimliğinin tespit edilmesini istedi. Şarkıcının ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nez, kendisine gelen mesajların çıktılarını da delil olarak sundu.