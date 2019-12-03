'Necati Şaşmaz evliliğini neden sakladı?'

Necati Şaşmaz da Claire B.’den 2001’de boşandığı ve iddiaların asılsız olduğunu beyan ederek avukatı Altın Mimir aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haber içeriğinde belirtilen, müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir."