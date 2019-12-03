'Necati Şaşmaz evliliğini neden sakladı?'

Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşi Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın Amerika'da evli olduğunu söylemiş bu açıklamaya Necati Şaşmaz ise belgeyle yanıt vermişti. Bunun üzerine Nagehan Şaşmaz'dan yeni bir açıklama geldi .
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Oyuncu Necati Şaşmaz’ın açıklamalarına ilişkin boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz açıklama yaptı.
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Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşi oyuncu Necati Şaşmaz’ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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Necati Şaşmaz da Claire B.’den 2001’de boşandığı ve iddiaların asılsız olduğunu beyan ederek avukatı Altın Mimir aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haber içeriğinde belirtilen, müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir."
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"Sayın basın mensuplarından Necati Şaşmaz ile evliliğini bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan Şaşmaz’ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz” ifadelerine yer vermişti.
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“NEDEN 4 YIL EVLİ KALDI"
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Nagehan Şaşmaz cephesinden bu açıklamaya karşı cevap geldi.
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Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada Necati Şaşmaz’ın ABD’de evli olduğuna ilişkin bilgi ulaştığı belirtilerek
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“Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Necati Şaşmaz’ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye’de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD’de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4yıl evli kaldığıdır” denildi.
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2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz’ın iki çocukları var.
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Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019’da karşılıklı boşanma davası açtı.