Necati Kocabay'dan Nurgül Yeşilçay'a romantik kutlama: Bundan 2 yıl önce hayatımın aşkıyla tanıştım
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 44 yaşına bastı. Yeşilçay'ın bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Necati Kocabay, sevgilisinin yeni yaşını Instagram paylaşımları ile kutladı.
Necati Kocabay, İtalya tatilinde çektiği fotoğrafı "Bundan 2 yıl önce hayatımın aşkı ile tanıştım" notuyla paylaştı.
Kocabay, art arda yaptığı paylaşımlarla sevgilisine övgüler yağdırdı. İşte ünlü yapımcının mesajları...