NBA'in unutulmaz kavgaları
Eğlencenin ve rekabetin en üst seviyede olduğu NBA'de gergin anların yaşandığı zamanlarda oyuncular kavga etmekten kaçınmıyor. İşte NBA tarihine geçen en unutulmaz kavgalar...
Chris Paul-Rajon Rondo Kavgası (2018-2019 Sezonu)
NBA sezonu yeni başlamışken Los Angeles Lakers-Houston Rockets karşılaşmasında Chris Paul’un parmağını Rajon Rondo’nun gözüne sokması sonucu iki oyuncu birbirlerini yumrukladı. Bu kavgaya arkadan koşarak Paul’u yumruklayan Ingram’ın da katılmasıyla ortam iyice gerildi.
Chris Paul-Rajon Rondo Kavgası (2018-2019 Sezonu)
NBA sezonu yeni başlamışken Los Angeles Lakers-Houston Rockets karşılaşmasında Chris Paul’un parmağını Rajon Rondo’nun gözüne sokması sonucu iki oyuncu birbirlerini yumrukladı. Bu kavgaya arkadan koşarak Paul’u yumruklayan Ingram’ın da katılmasıyla ortam iyice gerildi.
Robin Lopez-Serge Ibaka Kavgası (2016-2017 Sezonu)
Bulls ile Raptors arasında oynanan normal sezon karşılaşmasında, iki oyuncunun pota altında birbirlerini çekiştirmesi sonucu Lopez’in topa yaptığı müdahalesiyle beraber kavga alevlendi. Lopez ve Ibaka’nın birbirilerine savurduğu yumrukların boşa gitmesi olayın boyutunun değişmesini önledi.
Bulls ile Raptors arasında oynanan normal sezon karşılaşmasında, iki oyuncunun pota altında birbirlerini çekiştirmesi sonucu Lopez’in topa yaptığı müdahalesiyle beraber kavga alevlendi. Lopez ve Ibaka’nın birbirilerine savurduğu yumrukların boşa gitmesi olayın boyutunun değişmesini önledi.
Kobe Bryant-Chris Childs Kavgası (1999-2000 Sezonu)
Olay, Lakers ile Knicks arasında oynanan normal sezon maçında yaşandı. Glen Rice-Patrick Ewing arasında başlayan maç içindeki gerginlik, Kobe-Childs kavgası ile alevlendi. İki oyuncu birbirlerini yumruklarken, Shaq-Ewing arasında gergin bir tartışma yaşandı.
Olay, Lakers ile Knicks arasında oynanan normal sezon maçında yaşandı. Glen Rice-Patrick Ewing arasında başlayan maç içindeki gerginlik, Kobe-Childs kavgası ile alevlendi. İki oyuncu birbirlerini yumruklarken, Shaq-Ewing arasında gergin bir tartışma yaşandı.
Alonzo Mourning - Larry Johnson kavgası (1998 Playoffları)
1998 Doğu Konferansı playoff’ları 4.maçının bitimine 1.4 saniye kala Mourning ile Larry Johnson arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçtuğu bu kavgada, kavgayı ayırmak isteyen Knicks koçu Jeff Van Gundy’nin, Alonzo Mourning’in ayaklarında sürüklenmesi bu kavganın hafızalarda yer edinen karesi oldu.
1998 Doğu Konferansı playoff’ları 4.maçının bitimine 1.4 saniye kala Mourning ile Larry Johnson arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçtuğu bu kavgada, kavgayı ayırmak isteyen Knicks koçu Jeff Van Gundy’nin, Alonzo Mourning’in ayaklarında sürüklenmesi bu kavganın hafızalarda yer edinen karesi oldu.
Bulls-Knicks Kavgası (1994 Playoffları)
Olay, 1994 playoffları 2.turunda Bulls ile Knicks arasında oynanan 3.maçta yaşandı. Knicks oyuncusu Derek Harper ile Bulls oyuncusu Jo Jo English’in birbirine girip, Harper’ın Engilish’i dönemin NBA başkanı David Stern’in oturduğu ön koltukların olduğu yere atması bu kavganın hafızalara kazınan tarafı oldu.
Olay, 1994 playoffları 2.turunda Bulls ile Knicks arasında oynanan 3.maçta yaşandı. Knicks oyuncusu Derek Harper ile Bulls oyuncusu Jo Jo English’in birbirine girip, Harper’ın Engilish’i dönemin NBA başkanı David Stern’in oturduğu ön koltukların olduğu yere atması bu kavganın hafızalara kazınan tarafı oldu.
Madison Square Savaşı (2006-2007 Sezonu)
2006-2007 sezonunda Madison Square’da oynanan Knicks-Nuggets maçının son dakikalarında Collins’in J.R Smith’i sert faulle durdurması ortamı gerdi. O sırada tartışan Nate Robinson ile J.R Smith taraftarların arasında birbirine girdi. Ortam tam sakinleşti denildiği anda Carmelo Anthony’den Jared Jeffries’e bir yumruk geldi. Buna çok sinirlenen Jeffries, Anthony’nin üzerine koşmaya çalışırken arkadan iki kişi onu tutmaya çalışıyordu. Tam tamına 10 oyuncunun oyundan atıldığı maç NBA tarihinin en unutulmaz kavgaları arasında yer aldı.
2006-2007 sezonunda Madison Square’da oynanan Knicks-Nuggets maçının son dakikalarında Collins’in J.R Smith’i sert faulle durdurması ortamı gerdi. O sırada tartışan Nate Robinson ile J.R Smith taraftarların arasında birbirine girdi. Ortam tam sakinleşti denildiği anda Carmelo Anthony’den Jared Jeffries’e bir yumruk geldi. Buna çok sinirlenen Jeffries, Anthony’nin üzerine koşmaya çalışırken arkadan iki kişi onu tutmaya çalışıyordu. Tam tamına 10 oyuncunun oyundan atıldığı maç NBA tarihinin en unutulmaz kavgaları arasında yer aldı.
Malice at The Palace (2004-2005 Sezonu)
NBA’in en korku verici görüntülerin yaşandığı bu kavga 2004-2005 sezonunda Pistons-Pacers karşılaşmasında yaşandı. Yeni sezonun daha 7.maçında iki takım The Palace’da karşı karşıya geldi. Maçın son dakikasına kadar her şey normaldi. O ana kadar hiç bir gerginliğin olmadığı maçın son 46.saniyesine Pacers 15 sayı önde girmişti. İçeriye giren Ben Wallace’a sert faul yapan Ron Artest’in Wallace tarafından ittirilmesiyle beraber Palace, adeta cehenneme döndü. İçtiği içeceği Ron Artest’e fıralatan taraftar, Artest’i deliye çevirdi. Tamamen kontrolden çıkan Artest artık her gördüğü taraftarı yumruklamaya başladı.Buna Jermaine O’neal ve Stephen Jackson katılınca ortalık çok karıştı. En ağır cezaların verildiği bu kavga NBA tarihinin en unutulmaz kavgaları arasında yer aldı.
NBA’in en korku verici görüntülerin yaşandığı bu kavga 2004-2005 sezonunda Pistons-Pacers karşılaşmasında yaşandı. Yeni sezonun daha 7.maçında iki takım The Palace’da karşı karşıya geldi. Maçın son dakikasına kadar her şey normaldi. O ana kadar hiç bir gerginliğin olmadığı maçın son 46.saniyesine Pacers 15 sayı önde girmişti. İçeriye giren Ben Wallace’a sert faul yapan Ron Artest’in Wallace tarafından ittirilmesiyle beraber Palace, adeta cehenneme döndü. İçtiği içeceği Ron Artest’e fıralatan taraftar, Artest’i deliye çevirdi. Tamamen kontrolden çıkan Artest artık her gördüğü taraftarı yumruklamaya başladı.Buna Jermaine O’neal ve Stephen Jackson katılınca ortalık çok karıştı. En ağır cezaların verildiği bu kavga NBA tarihinin en unutulmaz kavgaları arasında yer aldı.
Joel Embiid - Karl Anthony Towns`ın kavgası (2019-2020 Sezonu)
Philadelphia 76`ers ile Minnesota Timberwolves karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde, Joel Embiid ile Karl - Anthony Towns adeta serbest güreşe başladı. Her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi olaylara müdahale etti ve iki oyuncuyu da ayırdı.
Philadelphia 76`ers ile Minnesota Timberwolves karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde, Joel Embiid ile Karl - Anthony Towns adeta serbest güreşe başladı. Her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi olaylara müdahale etti ve iki oyuncuyu da ayırdı.