NBA'in unutulmaz kavgaları

Malice at The Palace (2004-2005 Sezonu)



NBA’in en korku verici görüntülerin yaşandığı bu kavga 2004-2005 sezonunda Pistons-Pacers karşılaşmasında yaşandı. Yeni sezonun daha 7.maçında iki takım The Palace’da karşı karşıya geldi. Maçın son dakikasına kadar her şey normaldi. O ana kadar hiç bir gerginliğin olmadığı maçın son 46.saniyesine Pacers 15 sayı önde girmişti. İçeriye giren Ben Wallace’a sert faul yapan Ron Artest’in Wallace tarafından ittirilmesiyle beraber Palace, adeta cehenneme döndü. İçtiği içeceği Ron Artest’e fıralatan taraftar, Artest’i deliye çevirdi. Tamamen kontrolden çıkan Artest artık her gördüğü taraftarı yumruklamaya başladı.Buna Jermaine O’neal ve Stephen Jackson katılınca ortalık çok karıştı. En ağır cezaların verildiği bu kavga NBA tarihinin en unutulmaz kavgaları arasında yer aldı.