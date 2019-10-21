NBA'in "en"leri

Birçok yıldız oyuncunun yeni takımlarının formasıyla boy göstereceği NBA'in 2019-20 sezonu, 23 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı başlayacak. Heyecan dolu yeni sezon öncesinde en fazla şampiyon olan takımdan en çok galibiyet alan takıma, en fazla sayı atılan maçtan en az sayı atılan maça kadar NBA'in "en"lerini sıraladık.