NBA'in "en"leri
Birçok yıldız oyuncunun yeni takımlarının formasıyla boy göstereceği NBA'in 2019-20 sezonu, 23 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı başlayacak. Heyecan dolu yeni sezon öncesinde en fazla şampiyon olan takımdan en çok galibiyet alan takıma, en fazla sayı atılan maçtan en az sayı atılan maça kadar NBA'in "en"lerini sıraladık.
Aktif isimler arasında en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncu: LeBron James
LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Udonis Haslem (Miami Heat): 3 Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Shaun Livingston (Golden State Warriors): 3 Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors): 3
LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers), Udonis Haslem (Miami Heat): 3 Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Shaun Livingston (Golden State Warriors): 3 Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors): 3