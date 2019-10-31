NBA'de ortalık fena karıştı!

NBA'de yeni sezon hararetli başladı. Minnesota Timberwolves ile Philadelphia 76'ers arasındaki mücadele epey sert geçti. Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga çıktı. İşte o kareler...
NBA'de Philadelphia'nın Minnesota'yı 117-95 mağlup ettiği maça, çıkan kavga damga vurdu.
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Philadelphia'nın All-Star yıldızı Joel Embiid ile Minnesota'lı Karl-Anthony Towns arasında çok şiddetli bir kavga yaşandı.
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Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Embiid'in rakibini yere serdiği görüntüler kavganın en dikkat çeken anlarındandı.
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İki takımın oyuncuları ve teknik ekipler kavgayı ayırmaya çalışsa da ikili bir türlü birbirini bırakmadı.
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NBA yönetiminin iki yıldıza nasıl bir ceza vereceği de merak konusu...
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Bir ara Embiid'in Towns'ın gözüne parmak soktuğu anlar ekrana yansıdı. İşte detaylar...
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Üçüncü çeyrekte Philadelphia 20 sayı farkla arayı açmışken, pota altı mücadelesinde iki oyuncu birbirleriyle pota altında adeta güreşmeye başladı.
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Bu sertlik yerini kavgaya bırakırken, araya antrenörler, basketbolcular ve hakemler girmeye çalıştı.
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İki basketbolcu da yere seririlken, Towns kendini bir anda altta buldu. İki oyuncu da sahadan diskalifiye edildi.
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Oyuncunun eski takım arkadaşı Ben Simmons, Karl- Anthony Towns'ı sakinleştirmek için üzerine atladı.
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Olaydan sonra Embiid'in taraftarı coşturucu ilginç tavırları da dikkat çekti.
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Embiid maç sonunda, "Olay öncesinde birçok şeyin olduğunu görmüşsünüzdür diye umuyorum. Topa yönelirken elim bir anda ona sarıldı. Sonra o beni tuttu ve birbirimize sarıldık"
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"Basketbol bu sonuçta. Bunda iyiyim. İnsanların aklına girmeyi seviyorum." dedi.