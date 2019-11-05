NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk yıldızlar

NBA'de forma giyen Türk oyuncularımızdan bir maçta kariyer rekorlarını kıran basketbolcularımızı derledik.



Mehmet Okur - Utah Jazz - 43 sayı



NBA`de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu. Mehmet Okur, Utah Jazz`da oynadığı Ocak 2009`da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.