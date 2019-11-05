NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk yıldızlar

NBA'de forma giyen Türk oyuncularımızdan bir maçta kariyer rekorlarını kıran basketbolcularımızı derledik.
Mehmet Okur - Utah Jazz - 43 sayı
NBA`de görev yapan milli basketbolcular arasında bir maçta en fazla sayı üreten isim Mehmet Okur oldu. Mehmet Okur, Utah Jazz`da oynadığı Ocak 2009`da Indiana Pacers önünde 43 sayı atmayı başardı.
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Hidayet Türkoğlu - Orlando Magic - 39 sayı
Hidayet Türkoğlu, kariyer sayı rekoruna Orlando Magic forması giydiği dönemde ulaştı. Hidayet, Mart 2008`de Washington Wizards`a karşı 39 sayı buldu.
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Ersan İlyasova - 34 sayı
Ersan İlyasova, kariyer sayı rekorunu Mart 2015`te Indiana Pacers`a karşı oynanan maçta elde etti. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan, bu karşılaşmada 34 sayı kaydetti.
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Cedi Osman - 29 sayı
Cedi Osman Ocak 2019`da Miami Heat karşısında 29 sayı atarak en skorer maçını çıkardı.
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Ömer Aşık - 24 sayı
Pelicans`ta Ömer Aşık 2016 yılında 10/13 iki sayı, 4/6 serbest atışla 24 sayı kariyer rekoruna ulaştı.
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Furkan Korkmaz - 20 sayı
Bu sezon 76ers`ın önemli parçalarından biri olacağını gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan 22 yaşındaki Furkan, Phoenix Suns`a 114-109 yenildikleri maçta 20 sayı atarak kariyer rekoru kırdı.