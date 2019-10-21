NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu! (Bleacher Report)

NBA, 70 yılı aşkın bir süre boyunca çok sayıda yetenek sergiledi. Ve kesin bir şekilde en iyi 50 oyuncunun ortaya çıkarılması muhtemelen mümkün olmasa da, bu durum Bleacher Report'u engellemedi.



Listede alınan kriterler, çoğunlukla öznel olsa da hem temel, hem de gelişmiş istatistiklerden yoğun bir şekilde etkileniliyor.



İşte BR'a göre NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu!