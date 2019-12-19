NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu! Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? NASA'nın yayınladığı son harita, görenleri kara kara düşündürtecek kadar 'kırmızı'...



Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici. Dünyanın 'ateşi' düşmüyor.