NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu!
NASA'nın son yayınlandığı harita korkuttu! Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? NASA'nın yayınladığı son harita, görenleri kara kara düşündürtecek kadar 'kırmızı'...
Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici. Dünyanın 'ateşi' düşmüyor.
Kasım ayını geride bıraktık; ancak NASA'nın yayınladığı ve Kasım ayındaki sıcaklık dalgalarını gösteren bu harita oldukça endişe verici. Dünyanın 'ateşi' düşmüyor.
Yaz aylarında Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek 'kaydedilen en sıcak ay' olabilir.
Alaska'da yaz aylarında altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.