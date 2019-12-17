Mutfakta işinize yarayacak pratik bilgiler

Gündelik hayatta bize zaman kazandıracak pek çok pratik bilgi bulunuyor. Özellikle mutfakta geçirilen zamanı kısaltan ve daha da kaliteli hala getiren bilgiler sizi çok şaşırtacak.
Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş!
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Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz.
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Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir.
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Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın.
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Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir.
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Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz. Bu durumda yumurta sarısının kırılmadığından ve kabın içine yumurta kabuğu parçaları girmediğinden emin olursunuz.
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Haşlanmış yumurta kabuklarını mükemmel soymak için kaşık kullanın.
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Parmaklarınızı güvende tutmak için mısır koçanını kek kalıbına yerleştirin
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Temizliği daha hızlı ve kolay hale getirmek için tepsilerinizi folyo ile sarabilirsiniz.
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Domates salçasını bir kavanozun içinde bırakırsanız, kurur ve hızlı bir şekilde küflenir. Onun yerine bir buzlukta dondurun ve pişirirken ihtiyacınız olan kadar çıkarıp yemeğinize ekleyin.
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Tatlı meyvelerin tadını çıkarmak istiyorsanız, yemeden önce buzdolabında bir süre baş aşağı tutun.
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Öyle buluşlar var ki kimi gerçekten de insanlığın yararına. Evinizde var olan küçük eşyalarla siz de harikalar yaratabilir, günlük yaşantınızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İşte gündelik sorunlarınıza en pratik çözümler...
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Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
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Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
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Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
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Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.
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Zencefili soymak için kaşık kullanabilirsiniz.
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Elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz.
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Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.
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Sarımsağı kolayca soymak için dişlerini bıçağın yan tarafıyla ezmeniz yeterlidir. Kabukları kolayca ayrılacaktır.
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Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır.
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Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini önlersiniz.
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Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter.
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Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.
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Halıyı hep yanlış süpürmüşüz
Avustralyalı ev temizliği uzmanının verdiği halı ve kilim temizleme tavsiyesi, tüm dünyada yankı uyandırdı.
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Avustralyalı ev temizliği uzmanı halı ve kilim temizleme tavsiyesi verdi. Verdiği bu ilginç bilgi yankı uyandırdı.
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İşte halıları temizlemenin en pratik yolu: Kaldırılabilecek boyuttaysa, halıyı veya kilimi ters çevirin.
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Çoğu kir ve toz yere düşecek.
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Önce yeri, sonra halıyı süpürün. Böylece hiç kir kalmadığından emin olun.