10 yıllık evlilik neden bitti? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncusu Mustafa Üstündağ kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya ile 2010 yılında evlenmişti. Mustafa Üstündağ ve 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ecem Özkaya'nın mutluluğuna nazar değdi. Daha önce birlikteliklerinin 100. gününde evlendiklerini anlatan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya boşandı haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü.