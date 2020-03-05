Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolar dualarla uğurlandı
Suriye'de insanlık, huzur, çocukların ölmemesi ülkenin bekası, birlik ve beraberliği için var olduklarını anlatan Gündüzöz, Türkiye'deki Suriye ve başka ülkelerden gelen milyonlarca insana her türlü imkanın sağlandığını, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan tanındığını vurguladı.
Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak askerlere başarı dileyen Gündüzöz, şöyle konuştu: "Yolunuz açık olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Çocuğunuz, annesiz ve babanız bizlere emanettir. Böyle evlatlar yetiştirdiği için onların ellerinden öpüyorum. Arkanızda kalanları düşünmeyin. Kendinize orada iyi bakın. Allah sizi korusun. Biz oraya huzur ve sükun için, çocuklar ölmesin, bu ülke, bu vatan bölünmesin diye gidiyoruz. Diğer ülkeler gibi birilerini sömürelim, vatanına oturalım, kaynaklarını kendi menfaatlerimiz için kullanalım diye gitmiyoruz. Niyetimiz salihtir, niyeti salih olanların da akıbeti de salih olur. Allah sizleri muzaffer eylesin."
"Milletimizin sırtını yere getirecek bir güç yoktur" İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de ve Lübnan'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de barışı desteklemeye devam ettiğini söyledi.
"Bizde şanlı bayrağımızı semada ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Sınırlarımızda yaşadığımız bu süreçte bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle milletimizin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Suriye'de iç savaştan dolayı boşluktan yaralanan terör örgütleri ve onun işbirlikçileri hem sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta hem de bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulmetmektedirler. Sizler oradaki insanlara yapılan zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak üzeri görevlendirildiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatanın bütünlüğüne Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdit İl Jandarma Komutanlığının siz fedakar evlatları tarafından 'komando ölmez vatan bölünmez' kararlığı içinde yok edilecektir. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun."