Muş'ta Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak komandolar dualarla uğurlandı

"Bizde şanlı bayrağımızı semada ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Sınırlarımızda yaşadığımız bu süreçte bizler birbirimize kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle milletimizin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Suriye'de iç savaştan dolayı boşluktan yaralanan terör örgütleri ve onun işbirlikçileri hem sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta hem de bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulmetmektedirler. Sizler oradaki insanlara yapılan zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak üzeri görevlendirildiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatanın bütünlüğüne Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdit İl Jandarma Komutanlığının siz fedakar evlatları tarafından 'komando ölmez vatan bölünmez' kararlığı içinde yok edilecektir. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun."