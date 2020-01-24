Murat Boz'dan kafa karıştıran paylaşım! Barıştılar mı?
Ekim ayında ilişkilerine son veren Murat Boz ve Aslı Enver ilişkisinde ilginç bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz ekim ayında Aslı Enver'le birlikteliği biten Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı hamle ile kafaları karıştırdı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Eski sevgilisi Enver ile çekilen fotoğrafını Instagram profilinde arşivden çıkartarak yayınlayan şarkıcı, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Murat Boz'un bu hamlesi sonrası takipçileri, "Fotoğrafı silmeye kıyamamış" şeklinde yorum yaptı.
Ünlü çiftin, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edilmişti.
39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, barışma iddiaları hakkında, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" yanıtını vermişti.
Aslı Enver ise sosyal medya hesabından "Kendime söz verdim, güzel olacak güzel 2020" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.