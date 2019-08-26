Murat Başoğlu yine teknede! Bu kez yanındaki yeğeni değil
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2017 yılında yeğeniyle birlikte teknede uygunsuz şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, bu kez de esmer bir kadınla yine teknede görüntülendi. Başoğlu'nun esmer kadınla yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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2 yıl önce yeğeniyle bir teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten 2017 yılında boşandı.
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Yunan adaları seyahatinde tanıştığı öğrenilen kız arkadaşını Bodrum’a davet eden Murat Başoğlu, Gölköy sahilinde bir teknede keyifli anlar geçirdi.
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Çift birlikte denize girip şakalaştı. Bir hayli keyifli olan Murat Başoğlu'nun arkadaşına havlu uzatıp yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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İddiaya göre, esmer kadın ile Başoğlu'nun samimi hallerinden dolayı sevgili oldukları düşünülüyor.
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İkili daha sonra güneşlenip sohbet etti.
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Başoğlu, kız arkadaşıyla teknede güneşlenirken birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi.