Mülteci korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Yok artık
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Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor. Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor.
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Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerler ile sınır geçişlerini durdurmaya çalışırken, Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine de tel çit çekmeye başlandı.
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Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor.
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Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
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SINIR HATTINA SİPER KAZIYORLAR
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Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.
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Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.