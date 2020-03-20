Efsane arabeskçi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi
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Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur yaşamını yitirdi
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Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan ve bir dönemin ünlü oyuncuları arasında yer alan Muhterem Nur hayatını kaybetti.
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Yoğun bakımda tedavi görüyordu
Muhterem Nur, Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
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Eve gitmek istediğini söyledi
Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde yatan Muhterem Nur, önceki gün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini belirterek eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nur, bu sabah 06,30'da hayata gözlerini yumdu.
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İlk filmi olan “Boş Beşik”in ardından 1958 yapımı “Üç Arkadaş”la yıldızlaşan Muhterem Nur, bu filmde Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşmıştı.
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Muhterem Nur ikinci evliliğini 1986 yılında arabesk müziğin babası olarak nitelendirilen Müslüm Gürses‘le yapmıştı. Çift, Gürses'in 2013’teki ölümüne dek birlikte yaşamıştı.
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Muhterem Nur, 1998 yılında 17’nci İstanbul Film Festivali’nde Onur Ödülü’ne değer görülmüştü.