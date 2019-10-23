Muğla'da 3 kiloluk puf mantarı bulundu

MUĞLA'DA İLK KEZ BULUNDU Demir'in bulduğu mantarın ne olduğunu merak ederek kendilerine getirdiğini anlatan Allı, "Bilimsel adı 'Calvatia Gigentea.' İngilizce ismi ise 'Puffball.' Özellikle taze iken, yani içi beyaz iken yenir ama olgunlaştığı zaman tüketmesi biraz zor.