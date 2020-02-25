Muğla’da akılalmaz kaza! Motosiklete çarptı, sunroof’tan içeri giren kadını bırakıp kaçtı

AĞIR YARALI BULUNDU Ümmü Yeşil Tatlı daha sonra Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş haldeki otomobil içinde ağır yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Tatlı kurtarılamadı. Firar eden otomobil sürücüsü Burak Hoplar, dün sabaha karşı Ortaca ilçe merkezinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ümmü Yeşil Tatlı evli ve iki çocuk annesiydi.