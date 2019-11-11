Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu
Yakında ilk bebeğini kucağına alacak olan Müge Boz objektiflerin karşısında çok konuşulacak pozlar verdi.
Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu
Hamilelik süreci hakkında açıklama yapan Müge Boz; “Hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim.
Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim. Cicili bicili kıyafetler istemedim.
Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha özgüvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.”