Müge Boz: Delirmek üzereyim. Sürekli ağlıyorum!
Geçen hafta kızını kucağına alan oyuncu Müge Boz, doğum süreci ve sonrasını anlattı.
Geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu Müge Boz 6 gün önce kızı Vina'yı kucağına almıştı.
Doğum ve sonraki sürecini anlatan Müge Boz, “Mutluluktan deliren var mıdır acaba? İşte o, ben olabilirim.
Eşim ile hem sevinci, hem korkuyu, hem üzüntüyü, hem de heyecanı çok yoğun bir şekilde yaşadık.
Birbirimize daha çok bağlandık. Aşkımız çoğaldı.
Bir Caner’e bakıyorum, bir Vina’ya, mutluluktan sürekli ağlıyorum, kendimi tutamıyorum. Hayatıma iyi ki Caner girmiş” dedi.