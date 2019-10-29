Heyecanlı bekleyiş... Yanında zarf taşıyor!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Müge Boz konuk oldu. Hamileliğinde son aya giren ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söyledi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına oyuncu Müge Boz konuk oldu. Hamileliğinde son aya giren ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söyledi.
İşte Müge Boz’un açıklamalarından satır başları…
Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim.
Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu.
Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor.
Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik.
Hediye alanlar da ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar.
Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli onu da şimdi söylemeyeceğim.